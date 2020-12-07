"الصناعة": سرعة تطبيق الربط الإلكتروني على رأس الأولويات لتسهيل التجارة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
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أكد رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة الدكتور أشرف مختار أن سرعة تطبيق نظام ربط إلكتروني والنافذة الواحدة للتجارة الخارجية لتسهيل التجارة على رأس الأولويات في إطار سعي الدولة إلى التحول الرقمي والربة الإلكتروني لدعم حركة التجارة والحد من الأثر السلبي للجائحة.

كما أوضح خلال لقاء عقده مع لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال أنه تم حشد الموارد لسد الثغرات في البنية التحتية وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار لتعظيم الفائدة مما تتيحه التجارة الإلكترونية من فرص واستخدام منصات إلكترونية لحل المشاكل التي تواجه المصدرين بالدول المختلفة.

كما أكد أهمية تضافر الجهود وتعزيز تبادل الافكار لتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات التي يمر بها المجتمع الدولي والتداعيات التي طالت كافة مناحي الاقتصاد المصري والعالمي تأثراً بجائة فيروس كورونا.

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