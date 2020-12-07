"المالية": ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 150 مليار جنيه خلال 3 أشهر





ارتفعت الإيرادات الضرييبة بنسبة 1ر14% خلال الفترة (يوليو / سبتمبر) 2020 2021/ لتسجل 150 مليار جنيه مقابل 5ر131 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.





وذكرت وزارة المالية، في تقرير اليوم الاثنين، أن الحصيلة من الضرائب على الدخل زادت بنحو 3ر16 مليار جنيه لتبلغ 8ر54 مليار جنيه خلال 3 أشهر، وذلك لارتفاع الضرائب على المرتبات المحلية بنحو 3ر1 مليار جنيه لتصل إلى 9ر13 مليار جنيه.





وأضافت أن الضرائب على النشاط التجاري والصناعي ارتفعت بنسبة 92% لتحقق 8 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة، فيما زادت الضريبة المحصلة من هيئة قناة السويس بنسبة 7ر0% لتبلغ 8ر7 مليار جنيه.





كما ارتفعت المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1ر1% لتسجل 3ر74 مليار جنيه، وذلك لارتفاع الحصيلة من الضرائب على سلع جدول رقم (1) المحلية بنسبة 1ر15% لتحقق 24 مليار جنيه خلال 3 أشهر ، وزيادة الحصيلة من ضريبة الدمغة عدا دمغة الماهيات بنسبة 35% لتبلغ 7ر2 مليار جنيه .





وأشارت إلى ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة 3ر13% لتصل إلى 6ر12 مليار جنيه ، وذلك في ضوء ارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 8ر12% لتحقق نحو 6ر9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة وارتفاع المتحصلات الضريبية على السيارات بنسبة 5ر30% لتصل إلى 8ر1 مليار جنيه.





وأوضحت أن الإيرادات غير الضريبية ارتفعت بنحو 2ر13 مليار جنيه لتحقق 6ر54 مليار جنيه مقابل 4ر41 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له، حيث صعدت الحصيلة من عوائد الملكية بنسبة 14% لتبلغ 2ر16 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 2ر14 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك لارتفاع أرباح الأسهم من الشركات العامة بنحو 5ر1 مليار جنيه لتسجل 3ر2 مليار جنيه.





وحققت أرباح الأسهم من هيئة قناة السويس نحو 5ر7 مليار جنيه خلال 3 أشهر، كما حققت أرباح الأسهم من الهيئات الاقتصادية نحو 9ر2 مليار جنيه.