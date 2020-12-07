تعرف على مواعيد مباريات الزمالك بالدور التمهيدي في النسخة الجديدة لدوري أبطال إفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجديدة.









ويلعب الزمالك أولى مبارياته في النسخة الجديدة ضد الغزالة التشادي أحد يومي 22 و23 ديسمبر الجاري، والأمر الذي يجعله يخوض أول جولتين في الدوري ضد المقاولون العرب وبيراميدز، ثم يتحول للبطولة القارية، وتقام جولة الإياب أحد يومي 5 و6 يناير المقبل







