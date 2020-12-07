تعرف على مواعيد مباريات الزمالك بالدور التمهيدي في النسخة الجديدة لدوري أبطال إفريقيا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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 كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجديدة.


ويلعب الزمالك أولى مبارياته في النسخة الجديدة ضد الغزالة التشادي أحد يومي 22 و23 ديسمبر الجاري، والأمر الذي يجعله يخوض أول جولتين في الدوري ضد المقاولون العرب وبيراميدز، ثم يتحول للبطولة القارية، وتقام جولة الإياب أحد يومي 5 و6 يناير المقبل


يذكر أن  الأهلي قد توج بلقب النسخة الماضية على حساب الزمالك في المباراة النهائية التي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف في استاد القاهرة.

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