عضو الهيئة العليا للوفد: اعتذار الرئيس الفرنسي عن الرسوم المسيئة يؤكد احترامه للأديان والمقدسات السماوية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال مصطفى شحاته، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لفرنسا، اتسمت بالمكاشفة والصراحة والوضوح في عرض الحقائق والأسس التي منطقة الشرق الأوسط، والتحديات التي تواجه ليس فقط مصر ولكن للعالم أجمع.

ولفت شحاته، في بيان له، مساء اليوم الإثنين، أن الزيارة سيكون لها مردود إيجابي على مستوى التعاون الاقتصادى والتجاري، وزيادة التبادل التجاري وتعزيز فرص الترويج للمنتجات والصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وثمن اعتذار الرئيس الفرنسي عن الرسوم المسيئة للرسول، وتأكيده على أن الرسوم والمقالات التي صدمت المسلمين ليست صادرة عن السلطات الفرنسية أو عن الرئيس الفرنسي، ولكنها تصدر من صحفي أو مصور وهناك من يرد عليها بهدوء، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي حرص على تعزيز المشاعر الإنسانية والدينية لدى المسلمين مما يعكس تأكيده على احترام الديانات السماوية الأخرى والمقدسات الدينية.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الرئيس السيسي تطرق في مباحثاته إلى كيفية تعزيز التعاون في مجل التعليم والاتصالات والذكاء الاصطناعي، والنقل والتحول الرقمى، والصحة، والبنية الأساسية، مما سيساهم في تنفيذ خطة الدولة المصرية في التحول للمجتمع الرقمي في كافة المجالات بسرعة أكبر.

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