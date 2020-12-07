الإعلان عن نتائج قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022









أسفرت قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، والتي اقيمت مساء اليوم، الإثنين، في مدينة زيورخ السويسرية، عن مجموعات من العيار الثقيل.





وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:-