خاص - الزمالك يرسل دعوة لمجلس الأهلي لزيارة النادي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:21 م
بوابة الفجر
محمود ذكي
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ارسلت اللجنة الثلاثية المسئولة عن إدارة شئون نادي الزمالك، دعوة لمجلس إدارة النادي الأهلي، لزيارة القلعة البيضاء في أقرب وقت متاح.

وأكدت اللجنة في الدعوة أن الزمالك يتشرف بارسال دعوة لزيارة الزمالك، وذلك ضمن مبادرة نبذ التعصب بين جمهور الأبيض والأحمر.

كما قامت اللجنة الثلاثية بتهنئة النادي الأهلي بالحصول على بطولة كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، بالإضافة لبطولة الدوري العام 

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في أولى جولات بطولة الدوري المصري، ولم يتم تحديد الملعب لحين الحصول على الموافقات الأمنية.

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