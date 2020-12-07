صاحب فيديو إلقاء النقود بالشارع يصدم سيد علي بعمله الحقيقي .. مفاجأة (فيديو)

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كشف المهندس صبري صدومة، صاحب فيديو إلقاء النقود بالشارع، عن سبب قيامه بتوزع النقود من البلكونة، قائلًا: "قمت بتوزيع بعض النقود على الناس في الشارع، فقام البعض بالتجمع حولي، فقمت بالصعود إلى أعلى خوفًا على نفسي، لأني كبير السن".



وتابع "صدومة"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه قام بإلقاء الأموال على الناس من البلكونة، معقبًا: "الموضوع بسيط، والدنيا أتقلبت عليا مش عارف ليه"، مشيرًا إلى أن ما قام به يأتي تنفيذا لقوله تعالي:" وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ".



وأشار إلى أنه على المعاش، وكان يعمل مهندسًا في شركة بترول، واموره طيبة في شراء أسهم البورصة، متابعًا: "لقيت نفسي كسبان في البورصة، فقولت أوزع الفلوس على الناس".

