وزير الخارجية الأسبق: التعاون المصري الفرنسي في الأزمة الليبية "مُلح" (فيديو)

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر كانت سباقة لتطبيق الحل السياسي في ليبيا، لافتا إلى أن العالم أدرك أن البوصلة المصرية في معالجة القضية الليبية كانت على حق.

وأشار "العرابي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار " المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن مصر تمكنت من وضع الأمور في نصابها في الأزمة الليبية، لافتا إلى ان التعاون المصري الفرنسي في ما يتعلق بالأزمة الليبية مُلح، وضروري الفترة المقبلة.

وعلق الدكتور محمد مجاهد الزيات، أستاذ العلوم السياسية، على المؤتمر الصحفي الذي عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد القمة الثنائية بين الرئيسين.

وقال الزيات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد "ردود الرئيس السيسي كانت واضحة، حيث أكد على ضرورة احترام الأديان بألفاظ هادئة جدا"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي رد على مزاعم "حقوق الإنسان" بوضوح والتأكيد على عمل 55 ألف منظمة لحقوق الإنسان بمصر.

وتابع "ماكرون يعاني من أزمات داخلية، وحديثه في ملف حقوق الإنسان محاولة لكسب تأييد الداخل، ويعتبر أمرا غير لائق"، مشيرا إلى أن فرنسا تقدر جهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية في الوقت الذي تبتز فيه تركيا الدول الأوروبية في هذا الملف.

وتوقع الزيات عقد عدد من الاتفاقيات المشتركة بين مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة.

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