إصابة 8 في حادث مروري مروع في قنا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:18 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أصيب 8 أشخاص، منذ قليل، في حادث مروري مروع، بالقرب من قرية الترامسة، في قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق إسعاف قنا، يفي إصابة كل من حسام ايمن نصر الدين 20عاما، محمد مطاوع احمد 37 عاما، أحمد عزت نصر الدين 25 عاما، عزت نصر الدين سعيد 25 عاما، عبد نصر الدين سعيد 32 عاما، حسن محمد محمود 50 عاما، ياسين عزت نصر الدين،12 عاما، منصور بدري ابو الحمد 36 عاما.


تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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