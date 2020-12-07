عاجل| انهيار منزل بشارع الهرم ووجود ضحايا

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انهار سقف منزل قديم مكون من طابقين بشارع مصر والسودان المتفرع من شارع الهرم، غرب المحافظة، وانتقل رجال الإنقاذ البري لرفع الركام وانتشال الضحايا.



وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار سقف منزل بمنطقة نصر الدين بشارع الهرم.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، لرفع الركام وانتشال الضحايا، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.