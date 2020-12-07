"بنك التنمية الإفريقي" يستثمر 25 مليار دولار في التنمية الزراعية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
Advertisements
وافقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على استثمار 25 مليار دولار في قطاع التطوير الزراعي في نيجيريا وأربع دول إفريقية أخرى هي السنغال والجابون ومالي والسودان.

وأوضح رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، خلال مؤتمر افتراضي اليوم بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس مجموعة الساحل (وهي شركة أسهم خاصة تركز على الأعمال التجارية الزراعية)، أن هذا التمويل سيساعد نيجيريا على التحول من مستورد صاف للأسمدة إلى دولة مصدرة لها، مبينا أن البنك الإفريقي للتنمية سيقوم في هذا الإطار بتقديم تسهيلات مالية بقيمة 510 ملايين دولار للتنمية الزراعية في نيجيريا.

وأفاد أديسينا بأن البنك سيقوم بدعم شركة "إندوراما إليمي للأسمدة والكيماويات المحدودة" في نيجيريا، بمبلغ 210 ملايين دولار لبناء وتشغيل مصنعين لإنتاج سماد اليوريا، بطاقة 2.8 مليون طن سنويا، وذلك إلى جانب تقديمه أيضا 300 مليون دولار كقرض مؤسسي لشركة "دانجوت اندستريز"، لإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام ومصنع لإنتاج سماد اليوريا بطاقة إنتاجية 2.8 مليون طن سنويا.

وقال رئيس البنك الإفريقي للتنمية: "ستأتي المجموعة التالية من أصحاب الملايين والمليارات في إفريقيا من المستثمرين في قطاع الزراعة، خاصة وأن حجم سوق الغذاء والزراعة في إفريقيا يقدر بأكثر من تريليون دولار بحلول عام 2030".

وأكد أهمية اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ، وضرورة استغلال دول إفريقيا الفرص المتاحة في السوق بفعالية عبر إنتاج المزيد من الغذاء من خلال الاستثمار بقطاع التصنيع الزراعي الذي يدعم كلا من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والقطاع الخاص على حد سواء.

أخبار تهمك

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ يوم

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

خاص - إيجابية مسحة كورونا الخاصة بثنائي الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه عدة رسائل جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - خالد الغندور: انتظروا أخبار هامة عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

نجم الأهلي يرد بقوة على شائعة وفاته

منذ أقل من ساعة

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ أقل من ساعتين

تعرف على طريقة تكوين فريق سيراميكا كليوباترا

منذ 35 دقيقة

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:11 م

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

06:39 م

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

05:59 م

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

05:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر