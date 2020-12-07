"بنك التنمية الإفريقي" يستثمر 25 مليار دولار في التنمية الزراعية

وافقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على استثمار 25 مليار دولار في قطاع التطوير الزراعي في نيجيريا وأربع دول إفريقية أخرى هي السنغال والجابون ومالي والسودان.





وأوضح رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، خلال مؤتمر افتراضي اليوم بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس مجموعة الساحل (وهي شركة أسهم خاصة تركز على الأعمال التجارية الزراعية)، أن هذا التمويل سيساعد نيجيريا على التحول من مستورد صاف للأسمدة إلى دولة مصدرة لها، مبينا أن البنك الإفريقي للتنمية سيقوم في هذا الإطار بتقديم تسهيلات مالية بقيمة 510 ملايين دولار للتنمية الزراعية في نيجيريا.





وأفاد أديسينا بأن البنك سيقوم بدعم شركة "إندوراما إليمي للأسمدة والكيماويات المحدودة" في نيجيريا، بمبلغ 210 ملايين دولار لبناء وتشغيل مصنعين لإنتاج سماد اليوريا، بطاقة 2.8 مليون طن سنويا، وذلك إلى جانب تقديمه أيضا 300 مليون دولار كقرض مؤسسي لشركة "دانجوت اندستريز"، لإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام ومصنع لإنتاج سماد اليوريا بطاقة إنتاجية 2.8 مليون طن سنويا.





وقال رئيس البنك الإفريقي للتنمية: "ستأتي المجموعة التالية من أصحاب الملايين والمليارات في إفريقيا من المستثمرين في قطاع الزراعة، خاصة وأن حجم سوق الغذاء والزراعة في إفريقيا يقدر بأكثر من تريليون دولار بحلول عام 2030".





وأكد أهمية اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ، وضرورة استغلال دول إفريقيا الفرص المتاحة في السوق بفعالية عبر إنتاج المزيد من الغذاء من خلال الاستثمار بقطاع التصنيع الزراعي الذي يدعم كلا من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والقطاع الخاص على حد سواء.