الكشف بـ 10 جنيهات.. قرية في الغربية تحارب كورونا بمبادرة طبيب الغلابة

دشن مجموعة من أطباء قرية صرد التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، مبادرة فريدة من نوعها على مستوى الجمهورية، تحت شعار "طبيب الغلابة"، تهدف في الأساس إلى دعم غير القادرين، من خلال سعر رمزي للفحص الطبي، لا يتجاوز 10 جنيهات فقط.





تحمل المبادرة شعار "طبيب الغلابة"، وتنفذها جمعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تحمل إسم "تنمية المجتمع"، بمشاركة أطباء القرية فقط، في صورة تجسد التلاحم والتكاتف بين أبنائها.





بدأت المبادرة في صورتها الأولى لتوفير فحص سريع لأي من الأهالي المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وسرعة التعاون معهم وتحويلهم إلى المستشفيات الحكومية، للحصول على العلاج المناسب.





بعد ذلك امتدت المبادرة لتشمل جميع التخصصات، بما فيها الجراحة، وإجراء عمليات بأسعار رمزية لمواطني القرية طوال الأسبوع.





يشارك في "طبيب الغلابة" عدد من الأطباء، في مقدمتهم الدكتور أحمد شلبي، وشقيقه الدكتور مصطفى شلبي، والدكتور أسامة البريدي، والدكتور جمال مرسي، والدكتورة مي عاشور شلبي.





يقول القائم على المبادرة، بديع الصفتي: إن انتشار حالات الكورونا كان الدافع لتدشين تلك المبادرة، مشيدًا بجهود أهالي القرية وتبرعات من وصفهم بـ"أهل الخير".





ويقول الدكتور أحمد شلبي: إن أزمة كورونا بمثابة فرصة للتلاحم بين أبناء القرية، خاصة الأطباء الذين يتحملون مسؤولية حماية القرية في مواجهة هذا الوباء، وسرعة الفحص وتقديم الخدمات المتاحة.





وأضاف أن أطباء القرية لا يتأخرون عن خدمة أهاليهم، مناشدًا كل القرى على مستوى الجمهورية تدشين مبادرة مماثلة، بسعر رمزي لفحص المواطنين، رفعًا للعبء المادي عن كاهلهم، والتصدي لانتشار كورونا.