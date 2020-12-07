الفتح يخسر لقاء أبها بثلاثية ويتراجع للمركز السابع

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:03 م
فريق الفتح
فريق الفتح
الفجر السعودي
Advertisements

خسر فريق الفتح من ضيفه أبها اليوم بثلاثة أهداف لهدف، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وسُجلت أهدف أبها عند الدقيقة 8 عند طريق اللاعب كارلوس ستراندبيرج، ليضيف زميله كريج قودوين الهدف الثاني في الدقيقة 17، وقبل نهاية المباراة عاد ستراندبيرج في الدقيقة 81 مسجلًا الهدف الثالث لفريقه، فيما سجل هدف الفتح اللاعب سفيان بن دبكة عند الدقيقة 47.

 

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها للنقطة العاشرة بالمركز التاسع في جدول الترتيب، فيما تجمّد الفتح عند رصيده السابق بـ 10 نقاط في المركز السابع.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على طريقة تكوين فريق سيراميكا كليوباترا

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه عدة رسائل جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - إيجابية مسحة كورونا الخاصة بثنائي الزمالك

منذ ساعة

عاجل - خالد الغندور: انتظروا أخبار هامة عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يرد بقوة على شائعة وفاته

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ ساعتين و 45 دقيقة

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ ساعة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

08:03 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:11 م

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

06:39 م

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

05:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر