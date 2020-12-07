بعد ادعاء عالم إسرائيلي بتواصل "ترامب" مع كائنات فضائية.. "الباز" يفجر مفاجأة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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عقب الدكتور فاروق الباز، على ادعاء عالم إسرائيلي تواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كائنات فضائية، وعقد عدة اتفاقيات معهم لم يعلن عنها.

وقال "الباز"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين،: "تخاريف، لم نجد لإلى يومنا هذا إثبات علمي محقق كائنات فضائية او أي حياة خارج كوكب الأرض".

وولفت إلى أن هناك آلاف الاحتمالات في الكون حول وجود حياة أخرى خارج كوكب الأرض، لكن لم نعلم أي معلومة حول هذا الأمر حتى الآن، معقبًا: "ربنا خلق ملايين الحاجات، واحنا بنكتشفها حبة حبة".

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