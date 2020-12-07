الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
عمر محمد
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في مفاجأة من العيار الثقيل، استقر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على منع برنامج "المجري" على قناة الأهلي الفضائية في الفترة القادمة على الرغم من تصوير أكثر من حلقة في وقت سابق.

وتعاقدت قناة الأهلي مع مصطفى عبده لتقديم برنامج أسبوعي يحمل اسم "المجري" وتم تصوير أكثر من حلقة للبرنامج مع عدد من الضيوف على رأسهم حسام حسن مهاجم الأهلي التاريخي وحسام البدري المدير الفني الحالي لمنتخب مصر وغيرهم من النجوم.

وكان من المقرر أن يظهر برنامج "المجري" لمصطفى عبده على قناة الأهلي الفضائية أول أكتوبر الماضي.

وقال مصدر موثوق بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة :" برنامج المجري لمصطفى عبده توقف في الوقت الحالي ولم تحدد قناة الأهلي موعد جديد لظهور البرنامج في المستقبل".

وأضاف :" برنامج مصطفى عبده على قناة الأهلي الفضائية لن يظهر في الوقت الحالي  بسبب قرار محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر بمنع ظهور برنامج المجري لمصطفى عبده خوفاً من تتزايد شعبية المجري وسط أعضاء النادي الأهلي ويقرر خوض الانتخابات المقبلة على مقعد رئيس النادي أو الدخول كنائب ضمن قائمة محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق في الدورة الانتخابية المقبلة في حال ترشح الأخير بشكل رسمي".

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