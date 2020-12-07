البنك الزراعي يبدأ صرف المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة

كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن البدء في صرف الدفعة الأولى للمرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة اعتباراً من اليوم الأحد 6 ديسمبر الجاري ولمدة 10 أيام متواصلة.





وأكد فاروق، أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة المتضررين من تداعيات جائحة كورونا .





وأشار فاروق إلى أن البنك الزراعي المصري هو الوحيد في القطاع المصرفي الذي يتولى صرف منحة العمالة غير المنتظمة إلى جانب البريد المصري، ما يؤكد ثقة الدولة والبنك المركزي في إمكانيات البنك الزراعي المصري وقدرته على التيسير على المستحقين لصرف مستحقاتهم بسهولة ودون تحمل عناء الزحام والتكدس بما ينعكس على إنجاح المنظومة بشكل يهدف إلى تحقيق رضا المواطنين.





وأكد رئيس البنك الزراعي المصري، أن إجمالي عدد المستحقين من الدفعة الأولى من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة يبلغ 241148 مواطن، بإجمالي 125 مليون و475 ألف جنيه، تم تحويلها بالكامل إلى حسابات المستحقين على كارت "ميزة البنك الزراعي المصري" والتي تم قام البنك بتوزيعها مجاناً على المواطنين خلال فترة صرف المنحة في المرحلة الأولى في إبريل الماضي .





وأوضح أن البنك قام بإرسال رسالة نصية لكل عميل لإخطاره بأحقيته في الصرف وميعاده، وإيداع مبلغ المنحة في حسابه على كارت ميزة البنك الزراعي المصري، وفقاً لقاعدة البيانات المحدثة التي أقرتها لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا .





وأكد رئيس البنك الزراعي المصري أن العملاء المستفيدين من المنحة يمكنهم الصرف من كافة ماكينات الـصراف الآلي " ATM " الخاصة بكافة البنوك العاملة ببطاقة ميزة، بالاضافة إلى كافة ماكينات نقاط البيع " POS " المنتشرة بفروع البنك الزراعي المصري والتي يزيد عددها عن 1200 فرعاً منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا .





واكد أن البنك الزراعي المصري قام خلال المرحلة الأولى بصرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة لـ 475014 عامل بإجمالي 237 مليون و 507 ألف جنيه ، مؤكداً أن البنك صرف الدفعة الاولى من المنحة نقداً من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة مدن وقرى الجمهورية كما قام البنك بإصدار كارت المدفوعات الوطنية مسبق الدفع "ميزة " البنك الزراعي المصري لكل المستحقين، وتم تحويل الدفعات المتتالية من المنحة علي بطاقات العملاء المستحقين.