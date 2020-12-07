البنك الزراعي يبدأ صرف المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
Advertisements
 كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن البدء في صرف الدفعة الأولى للمرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة اعتباراً من اليوم الأحد 6 ديسمبر الجاري ولمدة 10 أيام متواصلة.

وأكد فاروق، أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة المتضررين من تداعيات جائحة كورونا .  

وأشار فاروق إلى أن البنك الزراعي المصري هو الوحيد في القطاع المصرفي الذي يتولى صرف منحة العمالة غير المنتظمة إلى جانب البريد المصري، ما يؤكد ثقة الدولة والبنك المركزي في إمكانيات البنك الزراعي المصري وقدرته على التيسير على المستحقين لصرف مستحقاتهم بسهولة ودون تحمل عناء الزحام والتكدس بما ينعكس على إنجاح المنظومة بشكل يهدف إلى تحقيق رضا المواطنين. 

وأكد رئيس البنك الزراعي المصري، أن إجمالي عدد المستحقين من الدفعة الأولى من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة يبلغ 241148 مواطن، بإجمالي  125 مليون و475 ألف جنيه،  تم تحويلها بالكامل إلى حسابات المستحقين على كارت "ميزة البنك الزراعي المصري"  والتي تم قام البنك بتوزيعها مجاناً على المواطنين خلال فترة صرف المنحة في المرحلة الأولى في إبريل الماضي . 

وأوضح أن البنك قام بإرسال رسالة نصية لكل عميل لإخطاره بأحقيته في الصرف وميعاده، وإيداع مبلغ المنحة في حسابه على كارت ميزة البنك الزراعي المصري، وفقاً لقاعدة البيانات المحدثة التي أقرتها لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا . 

وأكد رئيس البنك الزراعي المصري أن العملاء المستفيدين من المنحة يمكنهم الصرف من كافة ماكينات الـصراف الآلي "  ATM " الخاصة بكافة البنوك العاملة ببطاقة ميزة، بالاضافة إلى كافة ماكينات نقاط البيع " POS " المنتشرة بفروع البنك الزراعي المصري والتي يزيد عددها عن 1200 فرعاً منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا . 

واكد أن البنك الزراعي المصري قام خلال المرحلة الأولى بصرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة لـ  475014 عامل بإجمالي 237 مليون و 507 ألف جنيه ، مؤكداً أن البنك صرف الدفعة الاولى من المنحة نقداً من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة مدن وقرى الجمهورية كما قام البنك بإصدار كارت المدفوعات الوطنية مسبق الدفع  "ميزة " البنك الزراعي المصري لكل المستحقين، وتم تحويل الدفعات المتتالية من المنحة علي بطاقات العملاء المستحقين.

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - خالد الغندور: انتظروا أخبار هامة عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يرد بقوة على شائعة وفاته

منذ أقل من ساعة

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه عدة رسائل جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على طريقة تكوين فريق سيراميكا كليوباترا

منذ 38 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

خاص - إيجابية مسحة كورونا الخاصة بثنائي الزمالك

منذ ساعة

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

08:03 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:11 م

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

06:39 م

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

05:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر