سوون سامسونج يتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال آسيا

تأهل فريق سوون سامسونج بلو وينجز الكوري الجنوبي إلى دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما قلب تأخره بهدف أمام يوكوهاما مارينوس الياباني إلى الفوز 3 /2 اليوم الاثنين على ستاد خليفة الدولي في الدوحة في دور الستة عشر.

وتقدم ايريك ناسيمينتو دي ليما بهدف ليوكوهاما في الدقيقة 20 لكن سوون سامسونج بلو وينجز رد بثلاثة أهداف حملت توقيع كيم تاي هوان في الدقيقة 57 وكيم مين وو في الدقيقة 82 وهان سوك جونج في الدقيقة 87 قبل أن يسجل أدو أونايو الهدف الثاني للفريق الياباني في الوقت بدل الضائع.

ويجري سحب قرعة الدورين الثمانية وقبل النهائي غدا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان يوكوهاما مارينوس تصدر ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل تسع نقاط لشنغهاي الصيني وسبع نقاط لجيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي وخمس نقاط لسيدني الأسترالي.

في المقابل حصل سوون بلو وينجز على المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط من أربع مباريات، بفارق نقطة خلف فيسيل كوبي الياباني وبفارق الأهداف أمام قوانجتشو ايفرجراند الصيني.