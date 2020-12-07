إلهام شاهين تكشف لـ"الفجر الفني" أصعب المشاهد التى واجهتها في "حظر تجول"

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كشفت الفنانة إلهام شاهين عن أصعب المشاهد التى واجهتها أثناء تصوير فيلم "حظر تجول"، موضحة أن معظم مشاهد الفيلم كانت صعبة ومليئة بالأحاسيس والمشاعر.





وقالت إلهام شاهين ل"الفجر الفني"، "كانت من أصعب المشاهد فى "حظر تجول"، هو آخر مشهد فى الفيلم بين "فاتن" التى اجسدها فى العمل وبين ابنتها التى تلعب دورها الفنانة أمينة خليل، وهى عندما قالت لها "ماما"، وبعدها قامت ببوس أيدها".





وتابعت"أنا عمري مابوست ايد حد أبدا ولو فى السينما لا رجل ولا ست ولا أي حد، دي أول مرة ابوس فيها ايد حد، وفى اللحظة دي حسيت أن أمينة بنتي، أنا حتى في الحقيقة مبوستش أيد أمي قبل وفاتها وكنت بحبها جدا لدرجة العبودية ورغم ذلك كنت بستغرب إزاي مبوستش أيدها".





"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كلا من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدى، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثى، بمشاركة الفنان الفلسطينى كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيرى بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفى الدين محمود، باهو بخش، وسالى والى، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي.