تعرف على طريقة تكوين فريق سيراميكا كليوباترا

قال طارق أبو العينين نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا إنه فخور بمؤتمر تقديم فريقه الجديد للإعلام قبل انطلاق موسمه التاريخي في الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن النادي تأسس عام ٢٠٠٦ ومنذ ذلك الحين يقاتل من أجل النجاح وتحقيق الإنجاز والتأهل للدوري الممتاز.





ووجه التحية لكل لاعب شارك في صفوف سيراميكا كليوباترا منذ إنشائه ولكل منهم بصمته الواضحة على النادي، والتوفيق لم يكن حليفا للنادي في السنوات الماضية، وبعد الصعود للممتاز في موسم صعب بسبب فيروس كورونا.





شدد على أنه في جلسة ثلاثية مع هيثم شعبان ومعتز البطاوي، تحدثوا عن أهداف النادي، ووضعت أمام والده محمد أبوالعنين والذي أكد أن الهدف دائما هو أن يكون الرقم ١ في كل شيء، ووالده لم يتأخر في دعم الفريق ولو لثانية واحدة ورسم خطة التعاقدات والصفقات وتم بناء الفريق بأفضل صورة ممكنة.





أشار إلى أنه تم بناء النادي بصورة محترمة من شباب، وشاهد فيديوهات ل٤٧٠ لاعبا لمتابعة أفضلهم واختيار اللاعبين المميزين في مختلف المراكز، وكل من اختارهم المدير الفني هيثم شعبان تم التعاقد معه، والجميع لديه ثقة في الفريق والهدف المرسوم والطموح المحدد.





كشف عن أنه كان حريصا على اختيار اللاعب الذي لديه رغبة وهدف واضح لإثبات نفسه وتقديم شيء للنادي وليس لمجرد الانضمام والحصول على مقابل مادي ومتفائل للغاية بالمجموعة الموجودة.





شدد على أن النادي لا يركز فقط على الفريق الأول وإنما لديه خطة واضحة في قطاع الناشئين والنادي بات يمتلك مصطفى ميسى ١٩ سنة ويلعب للفريق الأول ومنتخب الشباب، والنادي لديه مجموعة رائعة من النجوم الشباب، مشددا على أن شعار لا للتعصب سيظهر على قميص نادي سيراميكا كليوباترا في جميع مبارياته خلال الموسم المقبل.



