استشاري: "اللي كاسر 100 كيلو ما يفكرش.. ولازم يعمل عملية لخفض وزنه"

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قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن الأطفال الذين يصل وزنهم لـ100 كيلو، في حاجة بلا شك لإجراء جراحة السمنة، معقبة: "اللي كاسر 100 كيلو، ما يفكرش، ولازم يعمل عملية لخفض وزنه".



وتابع "صبري"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن بعض الأطباء يقوم بعمليات بصورة ليس لها علاقة بالطب الآن لخفض الوزن عملية "الأوميجا لو"، مشيرًا إلى أن هذه العملية كارثية وترجع إلى عام 1968، والبعض يقوم بعملية تسمى بـ" الفراشة"، وهذا غير صحيح على الإطلاق، وغير متواجدة في المؤتمرات الطبية العلمية.



وأضاف أن هناك ضرورة لاختيار العملية المناسبة لمريض السمنة وفقًا لأعلى المستويات، معقبًا: " لازم نعمل العملية بصورة جيدة، ونتابع العملية بعد اجرائها لفترة معينة".

