تراجع البورصات الأوروبية مع مخاوف بشأن صفقة البريكست

تراجعت البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع مخاوف بشأن مستقبل اتفاق البريكست.





وتبذل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي جهودًا أخيرة للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد البريكست هذا الأسبوع.





وتحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر الهاتف أمس السبت، واتفقت على إحياء المحادثات اليوم الإثنين.





ويأتي هبوط الأسهم الأوروبية مع تراجع نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات، مع تزايد إصابات وباء كورونا.





وفي ختام التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 392.8 نقطة، بينما ارتفع "فوتسي" البريطاني بنحو 0.08 بالمائة إلى 6555.3 نقطة.





وتراجع "داكس" الألماني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 13271 نقطة، كما هبط "كاك" الفرنسي بنسبة 0.6 بالمائة إلى 5573.3 نقطة.