نجم الأهلي يرد بقوة على شائعة وفاته

نفى شادي رضوان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف البنك الأهلي، شائعة وفاته خلال الساعات الماضية.





وترددت أنباء خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، عن تعرض اللاعب لحادث سير بالعين السخنه، أودى بحياته ووفاته المنية.





وكتب رضوان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "أنا الحمدلله بخير معرفش الناس دي بتجيب الكلام دا منين والله حسبي الله ونعم الوكيل".





وكان النادي الأهلي، أعلن عن إعارة شادي رضوان إلى صفوف البنك الأهلي مع محمد فخري ثنائي الشباب، من أجل اكتساب الخبرات.



