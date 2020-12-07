شاهد.. جامعة جورجيا الأمريكية تكشف عن دواء مضاد لكورونا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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استعرضت قناة "الغد"، دراسة أجراها باحثون في معهد العلوم الطبية الحيوية بجورجيا الأميركية، أشارت إلى أن العالم يحتاج في مواجهة فيروس كورونا المستجد إلى علاجات تقلل من خطر مضاعفات الإصابة بالوباء إلى جانب اللقاحات.

ولفت القناة خلال استعراض الدراسة، إلى أن هناك مرشحا يمكنه أن يساعد في تحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أنه وسط النزاعات القائمة حول لقاح فيروس كورونا، وسباق الشركات العالمية للتسويق، إلى لقاحها كحل فعال للخروج من الأزمة.

كما استعرض التقرير، أن جامعة جورجيا الأمريكية، تغرد خارج السرب، وتقدم الدواء المضاد للفيروسات، مونلوبيرافير، كعلاج لفيروس كورونا المستجد، موضحة أن الدراسات التي أجرها الباحثون في الجامعة الأمريكية، على فئرران مصابة بالفيروس التاجي، أكدت أن العقار الفعال ضد فيروس الإنفلونزا، قادرا على وقف انتقال فيروس كورونا، في غضون 24 ساعة.

كما أشار التقرير، إلى أن الدواء الذي يؤخذ عن طريق الفم، قلل من كمية الجزئيات الفيروسية، وهذا يدل على قدرة الدواء، في خفض فرص انتقال العدوى.

وأفاد التقرير، الذي تناولته قناة"الغد"، أن باحثي الجامعة الأمريكية، أجروا تجارب أخرى لإثبات فاعلية الدواء، حيث عرضوا القوارض السليمة، لتلك التي حصلت على الدواء، ولم يتم تسجيل أي إصابة جديدة.

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