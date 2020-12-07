شاهد.. جامعة جورجيا الأمريكية تكشف عن دواء مضاد لكورونا

شاهد.. جامعة جورجيا الأمريكية تكشف عن دواء مضاد لكورونا
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:38 م
أمنية فوزي
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استعرضت قناة "الغد"، دراسة أجراها باحثون في معهد العلوم الطبية الحيوية بجورجيا الأميركية، أشارت إلى أن العالم يحتاج في مواجهة فيروس كورونا المستجد إلى علاجات تقلل من خطر مضاعفات الإصابة بالوباء إلى جانب اللقاحات.
ولفت القناة خلال استعراض الدراسة، إلى أن هناك مرشحا يمكنه أن يساعد في تحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أنه وسط النزاعات القائمة حول لقاح فيروس كورونا، وسباق الشركات العالمية للتسويق، إلى لقاحها كحل فعال للخروج من الأزمة.
كما استعرض التقرير، أن جامعة جورجيا الأمريكية، تغرد خارج السرب، وتقدم الدواء المضاد للفيروسات، مونلوبيرافير، كعلاج لفيروس كورونا المستجد، موضحة أن الدراسات التي أجرها الباحثون في الجامعة الأمريكية، على فئرران مصابة بالفيروس التاجي، أكدت أن العقار الفعال ضد فيروس الإنفلونزا، قادرا على وقف انتقال فيروس كورونا، في غضون 24 ساعة.
كما أشار التقرير، إلى أن الدواء الذي يؤخذ عن طريق الفم، قلل من كمية الجزئيات الفيروسية، وهذا يدل على قدرة الدواء، في خفض فرص انتقال العدوى.
وأفاد التقرير، الذي تناولته قناة"الغد"، أن باحثي الجامعة الأمريكية، أجروا تجارب أخرى لإثبات فاعلية الدواء، حيث عرضوا القوارض السليمة، لتلك التي حصلت على الدواء، ولم يتم تسجيل أي إصابة جديدة.
ولفت القناة خلال استعراض الدراسة، إلى أن هناك مرشحا يمكنه أن يساعد في تحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أنه وسط النزاعات القائمة حول لقاح فيروس كورونا، وسباق الشركات العالمية للتسويق، إلى لقاحها كحل فعال للخروج من الأزمة.
كما استعرض التقرير، أن جامعة جورجيا الأمريكية، تغرد خارج السرب، وتقدم الدواء المضاد للفيروسات، مونلوبيرافير، كعلاج لفيروس كورونا المستجد، موضحة أن الدراسات التي أجرها الباحثون في الجامعة الأمريكية، على فئرران مصابة بالفيروس التاجي، أكدت أن العقار الفعال ضد فيروس الإنفلونزا، قادرا على وقف انتقال فيروس كورونا، في غضون 24 ساعة.
كما أشار التقرير، إلى أن الدواء الذي يؤخذ عن طريق الفم، قلل من كمية الجزئيات الفيروسية، وهذا يدل على قدرة الدواء، في خفض فرص انتقال العدوى.
وأفاد التقرير، الذي تناولته قناة"الغد"، أن باحثي الجامعة الأمريكية، أجروا تجارب أخرى لإثبات فاعلية الدواء، حيث عرضوا القوارض السليمة، لتلك التي حصلت على الدواء، ولم يتم تسجيل أي إصابة جديدة.