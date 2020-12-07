شاهد.. إطلالة نجوى نجار في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:10 م
بوابة الفجر
ريهام كمال تصوير: مصطفى الديب
Advertisements

حرصت المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، على حضور فاعليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

وظهرت نجوى نجار، بإطلالة مميزة جاكيت من اللون الأسود، وبنطلون مطرز، وبدي من الستان باللون الفضي، وشنطة مطرزة.

من الجدير بالذكر أن بدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي يوم الأربعاء الماضي بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

شهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر، والذى تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذى كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".
شاهد.. إطلالة نجوى نجار في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. إطلالة نجوى نجار في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. إطلالة نجوى نجار في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. إطلالة نجوى نجار في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. إطلالة نجوى نجار في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. إطلالة نجوى نجار في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. إطلالة نجوى نجار في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. إطلالة نجوى نجار في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. إطلالة نجوى نجار في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. إطلالة نجوى نجار في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ يوم

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ أقل من ساعتين

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه عدة رسائل جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 19 ساعة

خاص - إيجابية مسحة كورونا الخاصة بثنائي الزمالك

منذ ساعة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يرد بقوة على شائعة وفاته

منذ أقل من ساعة

تعرف على طريقة تكوين فريق سيراميكا كليوباترا

منذ 38 دقيقة

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - خالد الغندور: انتظروا أخبار هامة عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

08:03 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:11 م

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

06:39 م

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

05:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر