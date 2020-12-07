تزايد الإقبال علي لجان الانتخابات قبل الغلق اول أيام جولة الإنتخابات في الدقهلية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تشهد جولة الاعادة في جولة إنتخابات برلمان 2020 في محافظة الدقهلية اقبال ليلي من كبار السن والمرضي للإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولي من اول يوم في الجولة. 

وتوافد المواطنين متخذين كافة الاجراءات الإحترازية وقام الشباب ورجال الشرطة بمساهدة المرضي وكبار السن علي كراسي متحركة للوصول للجان. 

وكانت رفعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية رفع درجة الاستعداد لكافة الأجهزة، وانعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية لجولة الإعادة في برلمان 2020 الذي انطلق اليوم وغدا. 


ويتنافس علي مستوي محافظة الدقهلية 42 مرشحا لحصد 21 مقعد في البرلمان، ويبلغ عدد اللجان العامة بالمحافظة 10 لجان على مستوى المحافظة وعدد المراكز الانتخابية 699 مركزا انتخابيا و1426 لجنة فرعية، وتبلغ الكتلة التصويتية بالدقهلية 4 ملايين 352 ألفا و87 ناخبا على مستوى المحافظة.

و أكد الدكتو ايمن مختار محافظ الإقليم أنه سيكون هناك انعقاد مستمر لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للمتابعة على مدار الساعة وربطها مع غرف العمليات بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والقرى لمتابعة انتظام وسير عمليات الانتخابات بنطاق المحافظة.


وشدد المحافظ على أن هناك تعاونا وتنسيقا بين جميع الجهات الأمنية والشرطية والقوات المسلحة وجميع الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية بهدف التأمين التام لمقار اللجان الانتخابية والتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان وضمانا لنجاح العملية الانتخابية.


ووجه محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات وكافة قطاعات المرافق بضرورة، الوقوف على مسافة واحدة تأكيدًا للحيادية والشفافية مع أهمية التشجيع علي المشاركة فى الانتخابات بفاعلية، مؤكدا تجهيز مقر كل لجنة وتأمينه على أعلى مستوى، وأن تكون جميع اللجان بالطابق الأرضى لمراعاة المرضى وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للتيسير على الناخبين.
تزايد الإقبال علي لجان الانتخابات قبل الغلق اول أيام جولة الإنتخابات في الدقهلية
تزايد الإقبال علي لجان الانتخابات قبل الغلق اول أيام جولة الإنتخابات في الدقهلية
تزايد الإقبال علي لجان الانتخابات قبل الغلق اول أيام جولة الإنتخابات في الدقهلية
تزايد الإقبال علي لجان الانتخابات قبل الغلق اول أيام جولة الإنتخابات في الدقهلية
تزايد الإقبال علي لجان الانتخابات قبل الغلق اول أيام جولة الإنتخابات في الدقهلية
تزايد الإقبال علي لجان الانتخابات قبل الغلق اول أيام جولة الإنتخابات في الدقهلية
تزايد الإقبال علي لجان الانتخابات قبل الغلق اول أيام جولة الإنتخابات في الدقهلية
تزايد الإقبال علي لجان الانتخابات قبل الغلق اول أيام جولة الإنتخابات في الدقهلية
تزايد الإقبال علي لجان الانتخابات قبل الغلق اول أيام جولة الإنتخابات في الدقهلية
تزايد الإقبال علي لجان الانتخابات قبل الغلق اول أيام جولة الإنتخابات في الدقهلية
تزايد الإقبال علي لجان الانتخابات قبل الغلق اول أيام جولة الإنتخابات في الدقهلية
تزايد الإقبال علي لجان الانتخابات قبل الغلق اول أيام جولة الإنتخابات في الدقهلية

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