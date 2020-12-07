موافي: والدي رفض التحاقي بكلية الحقوق لهذا السبب (فيديو)

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قال الدكتور حسام موافي، استشاري امراض الباطنة بالقصر العيني، إن والده هو المتسبب الرئيسي في دخوله كلية الطب، لافتَا إلى أنه حصل على مجموع كبير جدًا في الثانوية العامة، وكان يرغب في الالتحاق بكلية الحقوق لكي يكون قاضيًا.



وتابع "موافي"، خلال لقائه ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع على قناة "cbc"، مساء الأحد،: "والدي قال عايز تدخل حقوق، أدخل حقوق، لكن ما ترجعش البيت تاني، وطلب مني ادخل كلية الطب".



وأشار إلى أن والده رفض التحاقه بكلية الحقوق، لأنه شخصية انفعالية، معقبًا: "والدي طلب مني الالتحاق بكلية الطب، وقال لي هتبقى طبيب كويس، هي كلمة واحدة، ودخلت كلية الطب بدون عناد أو نقاض".

