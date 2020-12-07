برمي فلوس علطول.. "صبري صدومة" يفجر مفاجأة في حواره مع "الفجر": أريد الترشح للرئاسة.. وزوجته: فلوسه هو حر (فيديو وصور)

Advertisements

وقف الرجل المسن في شرفة منزله، بمنطقة أوسيم، ممسكا ب"روزمة" فلوس، ملوحا بها في الهواء، بينما يقف أسفل الشرفة عشرات المواطنين، يرفعون أيديهم إلى أعلى ينتظرون اللحظة التي يترك فيها أوراق المال.. وما هي إلا لحظات قليلة ويحرر العجوز الأوراق من قبضة يده، وتتساقط مثل المطر على الأيدي المفتوحة أسفل الشرفة وعلى استعداد تام للقبض على كل ما يمكنها من أوراق مالية.



المشهد السابق تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثار حيرة الكثيرين.



فانتقلت محررة "الفجر" إلى أوسيم لكشف الحقيقة، لتجد تفاصيل وأحداث أكثر إثارة من كل ما سبق، نعرضها لكم في السطور التالية.



فيلم أجنبي له نفس الفكرة



صبري عبدالعزيز خليل، معروف باسم العائلة "صبري صدومة"، يقول في حواره مع الفجر: "أعمل مهندس على المعاش، ولدي سبعة أبناء، و"حبيت أطبق آية قرآنية.. العملية بسيطة.. الناس خدتها على أنها فعل غير مألوف، مع العلم إن فيه فيلم أجنبي فيه نفس الفكرة.. بس الآية القرآنية بتقول إن الرزق في السما.. وأنا حبيت أطبق الآية".



برمي فلوس لوجه الله



"أنا لا يعنيني كلام الناس"، يتابع صبري صدومه، في حواره مع الفجر: "وبعمل كدة ابتغاء لوجه الله فقط.. وكل الناس محتاجة.. الموظفين والباعة الجائلين.. والمصري من سماته إنه لو اتوجد معاه قرش يقعد لغاية ما يخلصه، والمثل المصري بيقول: (أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب)،ولذلك كل الناس محتاجين حتى موظفين البترول.. وفيه ناس عندهم مشاكل مثل الغارمين.. ومسالك الخير كتير وأنا خدت المسلك ده.. بس النية مش للشو".



عايز كل الناس تعرفني عشان اترشح للانتخابات



وأكد: "أنا عايز كل المحافظات تعرفني علشان أخش الانتخابات (في إشارة لانتخابات الرئاسة).. ولكن يبدو أن المرة دي هنعملها صح.. وأنا في السابق ترشحت أمام مبارك"، لافتا إلى أنه ترشح في عام 2014، ولم يستكمل الأوراق، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه في مصر.



اترشحت أمام مبارك



وأشار، إلى أنه ترشح أمام مبارك، لأن الأخطاء الموجودة كانت جسيمة، والرئيس الراحل واجه العديد من التحديات، موضحا أنه يستطيع الترشح للرئاسة مرة أخرى، وبرنامجه يركز على المواطن المصري.



مش عايز اتبرع بالفلوس للجمعيات



وأوضح، أنه اختار مسألة إلقاء المال على الناس، ولا يريد التبرع للجمعيات، وأعمال الخيرة كثيرة "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون"، نافيا ما تردد عن أنه كان يقطع الكهرباء على الناس، مؤكدا في الوقت نفسه أن إنارة أعمدة الكهرباء في النهار تعتبر إهدارا لمال الدولة.



اترشحت أمام وزير البترول



وشدد في نفس الوقت على أن هدفه من إلقاء المال ليس الشهرة، رغم أنه يرغب في الترشح للانتخابات، ولكن "الفلوس خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى"، لافتا إلى أنه في سنة 2010 ترشح أمام وزير البترول السابق، ولكنه انسحب، زاعما أنه تعرض لضغوط.



زوجة صبري:فلوسه وحر فيها



وقالت زوجة "صبري صدومه" في حديثها إلى "الفجر"، أن مافعله زوجها بإلقاء النقود للمواطنين من الشرفة،"فلوسه وحر فيها"، مشيرة إلى أنه يلبي احتياجات المنزل.



كان أهالي منطقة أوسيم، تداولوا مقطع فيديو لرجل مسن يدعى "صبري صدومة"، بعدما وقف، في شرفة منزله بمنطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، وأمسك بـ"رزمة" من الأموال وألقاها في الشارع، وجعل الموجودين يتجمعون أسفل "البلكونة" ليحصلوا على الأموال، التي يلقيه

