البدء في إنارة 168 عامود كهرباء بالطريق الصحراوي في الإسكندرية (صور)

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أعلن حي وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف، عن استلام مشروع انارة الطريق الصحراوى؛ الذي تضمن تركيب عدد ١٦٨ عامود انارة قبل كوبري حسن علام من تنفيذ شركه الكهرباء، وذلك بحضور مديرة إدارة الكهرباء بالحي، وتم انارة الجانب الأيمن من الطريق تجاه الإسكندرية.

كما أعلن الحي عن صيانة وانارة شوارع:الجازولي،الكرماني ؛الصاحب،نصراحمد ذكي، ممر خاص؛ الاصابجي من جهة الرصافة، وظيفل، كما تم إنارة اجزاء مطفاءة: خلف سينما ريو، شارع صفية زغلول،وامام قنصلية إيطاليا تجاه حديقه الخالدين.

جاء ذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في إطار خطة الارتقاء بمستوى الاضاءة العامة، وخطة عزل وتامين الأعمدة في موسم الشتاء.
البدء في إنارة 168 عامود كهرباء بالطريق الصحراوي في الإسكندرية (صور)
البدء في إنارة 168 عامود كهرباء بالطريق الصحراوي في الإسكندرية (صور)
البدء في إنارة 168 عامود كهرباء بالطريق الصحراوي في الإسكندرية (صور)
البدء في إنارة 168 عامود كهرباء بالطريق الصحراوي في الإسكندرية (صور)
البدء في إنارة 168 عامود كهرباء بالطريق الصحراوي في الإسكندرية (صور)
البدء في إنارة 168 عامود كهرباء بالطريق الصحراوي في الإسكندرية (صور)
البدء في إنارة 168 عامود كهرباء بالطريق الصحراوي في الإسكندرية (صور)
البدء في إنارة 168 عامود كهرباء بالطريق الصحراوي في الإسكندرية (صور)
البدء في إنارة 168 عامود كهرباء بالطريق الصحراوي في الإسكندرية (صور)
البدء في إنارة 168 عامود كهرباء بالطريق الصحراوي في الإسكندرية (صور)

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