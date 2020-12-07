عصام شيحة: مصر حققت إنجازات كبيرة في ملف حقوق الإنسان شهد بها الاعداء (فيديو)

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قال عصام شيحة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في فرنسا كان به رسائل متعددة منها ان مصر تغيرت ولا تحتكر سلطة وتحترم اتفاقاتها الدولية وحريصة على العلاقات الاسرائيلية الفلسطينية.



وأضاف شيحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الرئيس أكد على أن مصر تحل ازماتها سواء في السد الأثيوبي أو الأزمة الليبية بطرق سلمية وسياسية.



وتابع أن الرئيس قال بوضوح أن مصر بها 55 ألف جمعية مجتمع مدني وكلها محل تقدير واحترام ولا توجد شكاوى منها ولكن ما يثير اللغط من يعمل في مجال حقوق الإنسان وعددهم لا يتجاوز 200 جمعية وهو رقم صغير بالنسبة لعدد الجمعيات.



وأوضح شيحة أن الدولة تدرك مدى أهمية منظمات المجتمع المدني وهناك انفراجة في كل المجالات وسيصدر قانون جديد للمنظمات والكل ينتظر اللائحة التنفيذية مشيرا إلى أن كل دول العالم بها مشاكل في ملف حقوق الإنسان ومصر حققت إنجازات في الملف شهد بها حتى الأعداء.

