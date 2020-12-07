رئيس جامعة الفيوم يشارك طلابه بجلسة طربية في كشك الموسيقي بالحرم الجامعي

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شارك الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، طلاب جامعة الفيوم في جلسة طربية في كشك الموسيقى بالحرم الجامعي، بحضور السادة مستشاري رئيس الجامعة وعدد من الطلاب وذلك اليوم الإثنين.





وأشاد أحمد جابر شديد بمهارة الطلاب في العزف والمستوى الراقي في اختيار المقطوعات الموسيقية الطربية والكلاسيكية المتميزة.



وصرح أ.د خالد عطا الله أن احتفالية كشك الموسيقى تنظمها الجامعة للطلاب الذين تم تدريبهم على العزف خلال فترة الدراسة بالجامعة حيث أن الجامعة تتبنى المواهب المتميزة للمشاركة في الفعاليات الكبرى، مشيرا إلى أن طلاب منتخب الجامعة للموسيقى حصلوا على المركز الأول جامعات بمسابقة مراكز الفنون.

