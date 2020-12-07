رئيس جامعة الفيوم يشارك طلابه بجلسة طربية في كشك الموسيقي بالحرم الجامعي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
شارك الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، طلاب جامعة الفيوم في جلسة طربية في كشك الموسيقى بالحرم الجامعي، بحضور السادة مستشاري رئيس الجامعة وعدد من الطلاب وذلك اليوم الإثنين.


وأشاد أحمد جابر شديد بمهارة الطلاب في العزف والمستوى الراقي في اختيار المقطوعات الموسيقية الطربية والكلاسيكية المتميزة.

وصرح أ.د خالد عطا الله أن احتفالية كشك الموسيقى تنظمها الجامعة للطلاب الذين تم تدريبهم على العزف خلال فترة الدراسة بالجامعة حيث أن الجامعة تتبنى المواهب المتميزة للمشاركة في الفعاليات الكبرى، مشيرا إلى أن طلاب منتخب الجامعة للموسيقى حصلوا على المركز الأول جامعات بمسابقة مراكز الفنون.
رئيس جامعة الفيوم يشارك طلابه بجلسة طربية في كشك الموسيقي بالحرم الجامعي
رئيس جامعة الفيوم يشارك طلابه بجلسة طربية في كشك الموسيقي بالحرم الجامعي
رئيس جامعة الفيوم يشارك طلابه بجلسة طربية في كشك الموسيقي بالحرم الجامعي
رئيس جامعة الفيوم يشارك طلابه بجلسة طربية في كشك الموسيقي بالحرم الجامعي
رئيس جامعة الفيوم يشارك طلابه بجلسة طربية في كشك الموسيقي بالحرم الجامعي
رئيس جامعة الفيوم يشارك طلابه بجلسة طربية في كشك الموسيقي بالحرم الجامعي

أخبار تهمك

الأعلى للإعلام يصدر قرار بعودة ريهام سعيد مرة أخرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ ساعتين

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ ساعة و 20 دقيقة

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

خاص - إيجابية مسحة كورونا الخاصة بثنائي الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ يوم

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نجم الأهلي يرد بقوة على شائعة وفاته

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه عدة رسائل جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

منذ ساعة و 23 دقيقة

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - خالد الغندور: انتظروا أخبار هامة عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:11 م

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

05:59 م

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

06:36 م

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

05:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر