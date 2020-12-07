نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
 


تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعقد إبراهيما كمارا وكيل أعمال المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، خلال الأيام الماضية، لإبلاغه بالعرض المقدم.

وأكد عبدالحفيظ خلال جلسته مع وكيل اللاعب، أنه لا توجد أي نية من الجهاز الفني أو إدارة النادي، التفريط في خدمات اللاعب بصورة نهائية.

وأوضح مدير الكرة، أن باب الرحيل أمام اللاعب، مُغلق تمامًا في الوقت الحالي، باعتباره أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيل فريقه.

وتعافى ديانج، مؤخرًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وينتظم في تدريبات فريقه الجماعية غدٍ الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للموسم الجديد.

أخبار تهمك

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ ساعتين و 12 دقيقة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأعلى للإعلام يصدر قرار بعودة ريهام سعيد مرة أخرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - خالد الغندور: انتظروا أخبار هامة عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 19 ساعة

خاص - إيجابية مسحة كورونا الخاصة بثنائي الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه عدة رسائل جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

منذ ساعة و 22 دقيقة

نجم الأهلي يرد بقوة على شائعة وفاته

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:11 م

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

05:59 م

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

06:36 م

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

05:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر