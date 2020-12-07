نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل









تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وعقد إبراهيما كمارا وكيل أعمال المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، خلال الأيام الماضية، لإبلاغه بالعرض المقدم.





وأكد عبدالحفيظ خلال جلسته مع وكيل اللاعب، أنه لا توجد أي نية من الجهاز الفني أو إدارة النادي، التفريط في خدمات اللاعب بصورة نهائية.





وأوضح مدير الكرة، أن باب الرحيل أمام اللاعب، مُغلق تمامًا في الوقت الحالي، باعتباره أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيل فريقه.



