خاص - إيجابية مسحة كورونا الخاصة بثنائي الزمالك

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
محمود ذكي
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علم الـ"الفجر الرياضي " أن عبد الله جمعة ويوسف أوباما ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ما زال يعانان حتى الآن من فيروس كورونا.

واثبتت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها ثنائي الزمالك، استمرار إيجابية حالتهم، وبالتالي يستمران في العزل الصحي.

ويخضع عبد الله جمعة ويوسف أوباما لمسحة طبية جديدة غداً الثلاثاء، تحت اشراف دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، وذلك لمتابعة حالتهم باستمرار لحين التعافي من الفيروس.

وغاب ثنائي الزمالك عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب اصابتهم بكورونا،حيث يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في أولى جولات بطولة الدوري المصري، ولم يتم تحديد الملعب لحين الحصول على الموافقات الأمنية.

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كورونا عبد الله جمعة الفجر الزمالك أوباما

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