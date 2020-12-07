دبلوماسي سابق: فرنسا تهتم بالاستثمار في قطاع الإنشاءات بمصر (فيديو)

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قال الدكتور منذر قفراش، رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لمقاومة للتطرف والإرهاب بفرنسا، إن فرنسا لم تستقبل رئيس عربي أو أوروبي بالخيول والطائرات مثل ما حدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن هذا الاستقبال لم يحدث إلا مع الرئيس الأمريكي فقط.



وأشار "قفراش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن باريس "اتعطلت" اليوم، لافتا إلى أن كل الإعلام الفرنسي كان يتحدث اليوم عن زيارة الرئيس السيسي، مضيفا: "الإعلام تحدث عن تصريحات الرئيس السيسي حتى عن مشيته".



وأضاف أن اليوم تم تنظيم وقفة ضمت مصريين وغير مصريين تأييدا للرئيس السيسي، متابعا: "السيدات بكوا اليوم خلال الوقفة"، واصفا استقبال الرئيس السيسي في باريس بـ "الأسطورية".



وكشف أن ماكرون استجاب لدعوة مصر بتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبا.

قال جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن فرنسا تهتم بالاستثمار في قطاع الإنشاءات في مصر، مشيرًا إلى أن كلا البلدين ينظر إلى الآخر نظرة احترام.وأضاف "بيومي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن كلا البلدين هو زعيم في منطقة، موضحًا أن مصر هي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وفرنسا من كبريات الدول الأوروبية.وأكد أن كلا الدوليتين يسعيان إلى تحسين جودة الحياة بهما وذلك بخلق مزيد من المصالح والمزيد من الشراكة في مجالات الاستيراد والتصدير وخلق مزيد من المصالح وتأمين مستقبلهم.وأشار إلى أنه يتوقع مزيد من التعاون الاستراتيجي بين البلدين في كافة المجالات خاصة أن مصر أصبحت أرضًا خصبة للاستثمارات خاصة مع استعداد مصر إلى تصدير الطاقة الكهربائية إلى الدول الأوروبية...