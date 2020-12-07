الألومنيوم الجريح يستضيف ديروط المتحفز الاربعاء

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يستضيف فريق نادي الالومنيوم، بقيادة حسين عبد اللطيف،المدير الفني للفريق، في الثانية والنصف من عصر بعد غدا الاربعاء، نظيره فريق نادي ديروط، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني .



يدخل فريق الالومنيوم المباراة ولا يوجد في جعبته سوي نقطة واحدة من مباراتين، حصل عليها من تعادل أمام نادي الفيوم في الأسبوع الأول للمسابقة، ويسعي خلال هذا اللقاء لتحقيق الفوز واللحاق بقطار المنافسة قبل فوات الأوان.



فيما يدخل فريق ديروط اللقاء، وله ثلاث نقاط، جمعها من مباراتين، بعد تحقيق الفوز علي كيما أسوان بهدفين مقابل هدف، وخسارة أمام سوهاج بهدف نظيف، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له البقاء بمقدمة جدول المسابقة.



جدير بالذكر أن نتيجة مباريات الفريقين الموسم الماضي كانت في صالح الالومنيوم، بعد تحقيقه الفوز بملعبه بهدفين دون رد، وحقق الفوز بملعب ديروط برباعية مقابل هدفين.



ويختتم فريق الألومنيوم تدريباته مساء غدا الثلاثاء، استعدادا لمباراته تمام ديروط الأربعاء المقبل، حيث شهدت تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية تركيز ورغبة من جميع اللاعبين في تحقيق الفوز والعودة لمنطقة المنافسة