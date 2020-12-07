مستشار الرئيس: الإصابات بكورونا زادت ولكن لم نصل لمرحلة الخطر

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد عوض تاج، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إنه يتأثر بكل شخص يُصاب بفيروس كورونا، لأن معانته تنعكس عليه وعلى أسرته.

وتابع مستشار الرئيس، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، ان هناك زيادة في الإصابات ولكن لم نصل لمرحلة الخطر، معقبًا: "احنا بنكون متأثرين نفسيًا بسبب تأثر وانزعاج الناس، وهذا الانزعاج سيزيد مع زيادة الإصابات كمًا ونوعًا".

ولفت إلى ان اللقاح الصيني يجرب في مصر، وقد يحدث تعاون في انتاجه، وفي نفس الوقت الدولة تتفاوض على الحصول على اللقاحات المتوفرة بعد دراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لكل لقاح، ودراسة مدى اعطاء وقاية جزئية من هذه اللقاحات.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 177 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103501 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 418 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى 21 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 118432 حالة من ضمنهم 103501 حالة تم شفاؤها، و6771 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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