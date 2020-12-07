وفاة شقيق الفنان محمود عبد العزيز

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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توفي اليوم الاثنين محمد عبد العزيز، شقيق النجم الراحل محمود عبد العزيز، دون الكشف عن سبب الوفاة.


ونشر المنتج محمد عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، صورة عمه الذي وافته المنية اليوم، وعلق عليها قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون عمي محمد عبد العزيز في ذمة الله، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وعمي محمد ولكل من رحلوا عنا”.


يشار إلي أن الفنان محمود عبد العزيز، في عام 2015، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

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