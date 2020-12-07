أبرزهم العسيلي ودرة والشرنوبي.. فنانون دخلوا عش الزوجية في 2020

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شهدت عام 2020 زيجات عدد كبير من نجوم الوسط الفني بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد في ظل أزمة كورونا ، ولاقت الكثير من الزيجات الترحيب من قبل الجمهور وانهالت الكثير من المباركات أبرزهم أحمد خالد صالح وهنادي مهنا ومحمد الشرنوبي وراندا رياض.



وفي هذا التقرير يعرض لكم "الفجر الفني" أبرز زيجات نجوم الفن في عام 2020.



أحمد خالد صالح وهنادي مهنا



احتفل الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا بحفل زفافهما في السابع من شهر نوفمبر الماضي في إحدي الفنادق الكبري في القاهرة ، وكان علي رأس الحضور للمباركة للعروسين جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وعدد كبير من النجوم والمطربين الذين حرصوا على حضور مراسم زفاف الثنائي منهم حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش وتامر حسني.



محمد الشرنوبي وراندا رياض



تزوج الفنان محمد الشرنوبي من راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، في شهر "يونيو" من العام الجاري.



وعقد قران الثنائي في منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور الأسرتين فقط ؛ نظرا لألتزام الشرنوبي بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .



واقتصر الأمر علي كتب الكتاب فقط ، ومن المقرر أن يقيم الشرنوبي حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء بعد انتهاء تلك الأزمة الحالية.



درة وهاني سعد



احتفلت الفنانة درة بعقد قرانها اليوم من رجل الأعمال هاني سعد، وذلك في أحد الفنادق في الجونة وسط أصدقائها المقربين في الوسط الفني ، داخل أحد الفنادق الفخمة بالقاهرة وسط التزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة



احتفلت الفنانة ياسمين صبري بزواجها من رجب الأعمال أحمد أبو هشيمة في شهر أبريل الماضي من العام الجاري، وحضر الحفل عدد محدود من الأصدقاء المقربين.



هند عبدالحليم وكريم قنديل



تزوجت الفنانة الشابة هند عبد الحليم من كريم قنديل، وذلك في شهر "أغسطس" من العام الجاري، ونشرت "هند" صور حفل الزفاف عبر حسابها الشخصي عبر موقع "انستجرام".



وعلقت هند عبد الحليم علي الصور، "كان نفسنا ناس كتير أوي تبقى معانا وتشاركنا فرحتنا في اليوم ده لكن زي ما انتوا عارفين إن القوانين دلوقتي في الأماكن بتسمح بنسبة أو عدد معين عشان كورونا، لولا كده كان زمان كل أصحابنا وحبايبنا معانا ومشاركننا الفرحة".





محمود العسيلي وأمنية عبد المنعم



تزوج الفنان محمود العسيلي من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم في شهر يناير من العام الجاري، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الوسط الفني.





أمير شاهين ومنه جاب الله



احتفل أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين بحفل زفافه على المونتيرة منة جاب الله في الثاني من شهر أكتوبر الماضي في الساحل الشمالي، بحضور شقيقته الفنانة إلهام شاهين وعدد من نجوم الوسط الفني.



وتتشارك منة جاب الله زوجته الحالية مع خطيبته الراحلة الفنانة ميرنا المهندس في نفس رسمة الوجه والملامح الرقيقة، وكذلك الجسد النحيف والشعر الأشقر.

