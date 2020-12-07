استشاري: السمنة قد تؤدي إلى الإصابة بتليف الكبد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن هناك نسبة كبيرة من الشباب يعانون من مرض السمنة المفرطة، وهذا يمنعهم من ممارسة حيتهم الاجتماعية.

وتابع "صبري"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن السمنة قد تؤدي إلى تليف الكبد، والإصابة بالسكر والضغط والقلب، وقد تؤدي إلى صعوبة في الانجاب، خاصة لدى الفتيات، بسبب الإصابة بتكيس المبايض الناتج عن السمن.

ولفت أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إلى أن جراحات السمنة هي الشيء المفيد في علاج السمنة المفرطة، مشيرًا إلى أن عمليات التكميم او تحويل المسار من العمليات المفيدة جدًا لخفض الوزن، وعلاج الامراض المصاحبة للسمنة.

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