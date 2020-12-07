استشاري: جراحات السمنة الغير صحيحة تؤدي إلى خفض الوزن بصورة مرضية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن مريض السمنة ينخفض وزنه بصورة سليمة وصحية بعد إجراء عملية جراحة السمنة، ولكن للأسف بعض الأطباء يقومون بجراحات السمنة بصورة غير صحيحة، مما يؤدي إلى إصابة المريض بالترجيع مستمر، وهذه العملية في حاجة إلى إصلاح أو إعادة تقيم الوضع لحل المشكلة.

وتابع "صبري"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الترجيع يحدث مع تدبيس المعدة او عمليات الفراشة، ولذلك منعت مثل هذه العمليات خلال السنوات الأخيرة. 

وأشار  أن جراحات السمنة إذا اجريت بصورة غير صحية، ستؤدي ايضًا إلى خفض الوزن، ولكن بصورة مرضية، معقبًا: "العملية اتعملت عشان الواحد يعيش حياته بشكل صحي، لكن بدون إسراف في الطعام ". 

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