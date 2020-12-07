منتدى مقاومة التطرف: استقبال السيسي في باريس لم يحدث مع أي رئيس من قبل

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قال الدكتور منذر قفراش، رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لمقاومة للتطرف والإرهاب بفرنسا، إن فرنسا لم تستقبل رئيس عربي أو أوروبي بالخيول والطائرات مثل ما حدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن هذا الاستقبال لم يحدث إلا مع الرئيس الأمريكي فقط.



وأشار "قفراش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن باريس "اتعطلت" اليوم، لافتا إلى أن كل الإعلام الفرنسي كان يتحدث اليوم عن زيارة الرئيس السيسي، مضيفا: "الإعلام تحدث عن تصريحات الرئيس السيسي حتى عن مشيته".



وأضاف أن اليوم تم تنظيم وقفة ضمت مصريين وغير مصريين تأييدا للرئيس السيسي، متابعا: "السيدات بكوا اليوم خلال الوقفة"، واصفا استقبال الرئيس السيسي في باريس بـ "الأسطورية".



وكشف أن ماكرون استجاب لدعوة مصر بتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبا.