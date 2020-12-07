خبيرة تحذر من تربية الأبناء على الخوف من الكلاب: هيصابوا بفوبيا الحيوانات

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قالت منال عيسى، الخبيرة في تربية الحيوانات البرية، إن هناك نقصًا في التوعية حول تربية الحيوانات في مصر، مشيرة إلى أنها تعمل على توعية الأطفال بالحيوانات، من خلال إعداد برنامج تلفزيوني، ولكن هذا الأمر لم ينجح، بسبب عدم اهتمام المنتجين والقنوات الفضائية.

وتابعت "عيسى"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن هناك ضرورة لعدم إخافة الأبناء من الحيوانات، حتى لا ينشأ الاطفال ولديهم فوبيا من الحيوانات، خاصة الكلاب، مشيرة إلى أن البيئة في حاجة لكافة المخلوقات.

وتابعت: "ربنا مخلقش حاجة إلا وليها لازمة في الكون، حتى الثعبان التي يخشى الناس منها لها دور في البيئة بصورة كبيرة، الثعابين متواجدة في بعض المناطق لكي تتغذى على الفئران، وهكذا هناك توازن في البيئة".

أخبار تهمك

عاجل - خالد الغندور: انتظروا أخبار هامة عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ ساعتين

الأعلى للإعلام يصدر قرار بعودة ريهام سعيد مرة أخرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه عدة رسائل جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يرد بقوة على شائعة وفاته

منذ ثلث ساعة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

منذ ساعة و 23 دقيقة

خاص - إيجابية مسحة كورونا الخاصة بثنائي الزمالك

منذ نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:11 م

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

05:59 م

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

06:36 م

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

05:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر