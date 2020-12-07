خبيرة تحذر من تربية الأبناء على الخوف من الكلاب: هيصابوا بفوبيا الحيوانات

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قالت منال عيسى، الخبيرة في تربية الحيوانات البرية، إن هناك نقصًا في التوعية حول تربية الحيوانات في مصر، مشيرة إلى أنها تعمل على توعية الأطفال بالحيوانات، من خلال إعداد برنامج تلفزيوني، ولكن هذا الأمر لم ينجح، بسبب عدم اهتمام المنتجين والقنوات الفضائية.



وتابعت "عيسى"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن هناك ضرورة لعدم إخافة الأبناء من الحيوانات، حتى لا ينشأ الاطفال ولديهم فوبيا من الحيوانات، خاصة الكلاب، مشيرة إلى أن البيئة في حاجة لكافة المخلوقات.



وتابعت: "ربنا مخلقش حاجة إلا وليها لازمة في الكون، حتى الثعبان التي يخشى الناس منها لها دور في البيئة بصورة كبيرة، الثعابين متواجدة في بعض المناطق لكي تتغذى على الفئران، وهكذا هناك توازن في البيئة".

