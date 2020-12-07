خبيرة: هذا سبب انتشار الثعابين في بعض المنازل

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قالت منال عيسى، الخبيرة في تربية الحيوانات البرية، إن أحد الاشخاص كان لديه ثعابين في المزرعة، فقام بالقضاء على الثعابين بصورة كاملة، فقامت الفئران بالقضاء على المحصول بالكامل، معقبًا: "أفسد التوازن البيئي، لو أنت عندك ثعبان في البيت، يبقى عندك فئران في البيت، الثعبان جاي عشان ياكل".



وأشارت "عيسى"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إلى أن البعض يقوم باصطياد الثعالب للحصول على الفرو الخاص بها، متابعة:" الثعابين حيوانات غلابة، وعمرها ما هجمت على حد في حياتها، انا عارفة ليه بيعتدوا على الثعابين".



وشددت على ضرورة التوعية باحترام الحيوانات في المدارس بصورة كبيرة، وعدم تلوث البحر، لأن هذا يؤثر على حياة الأسماك، معقبة: "التوعية هي الحل الوحيد لحلح المشاكل الخاصة بالحيوانات.