شاهد.. إطلالة أحمد مالك في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
ريهام كمال تصوير: مصطفى الديب
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حرص الفنان أحمد مالك، على حضور فاعليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

وظهر "مالك" في إطلالة من اللون الأسود ببالطو، وبنطلون، والتقطت الكاميرات الصور له وهو على الريد كاربت.

من الجدير بالذكر بدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي يوم الأربعاء الماضي بحضور نجوم ونجمات الفن.

و شهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر، والذى تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذى كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

شاهد.. إطلالة أحمد مالك في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. إطلالة أحمد مالك في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. إطلالة أحمد مالك في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. إطلالة أحمد مالك في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. إطلالة أحمد مالك في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. إطلالة أحمد مالك في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. إطلالة أحمد مالك في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. إطلالة أحمد مالك في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. إطلالة أحمد مالك في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. إطلالة أحمد مالك في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. إطلالة أحمد مالك في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. إطلالة أحمد مالك في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. إطلالة أحمد مالك في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. إطلالة أحمد مالك في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي

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