نيللي كريم وماجد الكدواني بطلا فيلم "جوزين في الحلال"

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
يجمع فيلم "جوزين في الحلال"، النجمة نيللي كريم والفنان ماجد الكدوانى، والذي بدأت تحضيراته خلال الفترة الماضية والتعاقد مع باقي فريق العمل ليتم البدء في تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير فيلم "جوزين في الحلال"، بداية العام المقبل، وهو من إخراج محمد علي، ويدور في إطار كوميدي وهو من نوعية الأعمال التي تحمل رسالة معينة للزواج.


وتدور قصة فيلم "جوزين في الحلال" حول المشاكل والازمات الاجتماعية التي توجه الازواج في بداية حياتهم وذلك بشكل كوميدي؛ لتوجيه رسالة خاصة لأزواج.

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

عاجل.. مرتضي منصور يوجه عدة رسائل جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ يوم

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

منذ ساعة و 21 دقيقة

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - خالد الغندور: انتظروا أخبار هامة عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يرد بقوة على شائعة وفاته

منذ 19 دقيقة

خاص - إيجابية مسحة كورونا الخاصة بثنائي الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 12 ساعة

الأعلى للإعلام يصدر قرار بعودة ريهام سعيد مرة أخرى

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:11 م

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

05:59 م

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

05:46 م

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

06:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر