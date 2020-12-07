لبلبة تتألق في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

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حرصت النجمة لبلبة، على حضور فعاليات سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.



وظهرت لبلبة، بفستان قصير من اللونين الأسود والفضي، وشنطة من نفس لون الفستان، وحذاء من الكعب العالي.



ومن الجدير بالذكر بدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي يوم الأربعاء الماضي بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.



شهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.



الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر، والذى تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذى كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".



