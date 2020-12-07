الأردن: تراجع مبيعات المشتقات النفطية خلال العام الحالي

أظهرت بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية تراجع مبيعات المشتقات النفطية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 7ر16 بالمئة.





ووفق البيانات التي حصلت عليها وكالة الانباء الأردنية (بترا)، بلغت مبيعات المشتقات النفطية الرئيسية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي حوالي 565ر2 مليار لتر مقابل 078ر3 مليار لتر لنفس الفترة من عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 7ر16 بالمئة.





وتتقاسم سوق المشتقات النفطية في المملكة ثلاث شركات هي، شركة تسويق المنتجات البترولية الاردنية المملوكة لمصفاة البترول والشركة الاردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات (المناصير) وشركة توتال الأردن.