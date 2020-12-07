الإياتا: تحسن الطلب عالميا على الشحن الجوي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:39 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات أسواق الشحن الجوية العالمية التي نشرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن شهر أكتوبر الماضي، استمرار تحسن الطلب على الشحن الجوي، لكن بوتيرة أبطأ من سبتمبر، وأقل من مستويات العام السابق.

وقال "إياتا" في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إن الطلب العالمي المقاس بأطنان الشحنات لكل كيلومتر كان أقل من مستويات العام السابق في تشرين الأول، بينما كانت وتيرة الانتعاش في الشهر ذاته أبطأ من سبتمبر مع نمو الطلب على أساس شهري بنسبة 1ر4 بالمئة (1ر1 بالمئة على المستوى الدولي).

ووفقا للبيان، تقلصت السعة العالمية المقاسة بالطن المتوفر للبضائع لكل كيلومتر، بنسبة 6ر22 بالمئة في أكتوبر (8ر24 بالمئة للعمليات الدولية) مقارنة مع العام السابق، وهو أكبر بأربعة أضعاف من الانكماش في الطلب، ما يشير إلى تعمق أزمة السعة.

وبحسب المؤشرات فإن التعافي الاقتصادي سيستمر في الربع الأخير من العام الحالي بالرغم من عودة ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لعدد من الأسواق.

إلى ذلك، أكد الاتحاد أن شركات طيران آسيا والمحيط الهادئ، شهدت انخفاضا في الطلب على الشحن الجوي الدولي بنسبة 6ر11 بالمئة في أكتوبر الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق، لكنه أفضل من الانخفاض البالغ 6ر14 بالمئة في سبتمبر الماضي، في وقت سجلت فيه شركات الطيران بالمنطقة أعلى عامل للتحميل الدولي.

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