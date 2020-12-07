نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:24 م
لبلبة
لبلبة
ريهام كمال تصوير: مصطفى الديب
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حرص عدد من نجوم الفن للحضور في سادس ايام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على الحضور الفنانة لبلبة، والفنان أحمد مالك، ومحمد حفظي رئيس المهرجان.

من الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي شهد في حفل الافتتاح يوم الأربعاء الماضي حضور عدد كبير من النجوم والنجمات.

شهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر، والذى تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذى كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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