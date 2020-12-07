في سرادق ..عمرو ذكي يتلقي واجب عزاء والده في المنصورة .. فيديو وصزر

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شهدت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية عزاء والد عمرو ذكي، لاعب المنتخب الوطني والزمالك السابق، العزاء في وفاة والده، مساء اليوم الإثنين، في السرادق الذي أقيم أمام منزل أسرته بمدينة المنصورة.



وشارك في تقديم واجب العزاء عدد كبير من أهالي مدينة المنصورة، ولاعبي الزمالك منهم أحمد جعفر، وأحمد عمران، وياسر فهمي.



وكان ذكي وشقيقه شيعا جثمان والدهما عصر اليوم، والذي توفي بعد مروره بأزمة صحية من مقابر العيسوي بمسقط رأسهما بمدينة المنصورة.



وأعلن اللاعب في تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر" وفاة والده، قائلا "البقاء لله وفاة والد عمرو ذكي دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".