تعليم بني سويف تناقش الاستعداد لإمتحانات الفصل الدراسي الأول

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عقدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الاثنين، اجتماعا بقاعة المديرية لبحث استعدادت امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل المديرية ومديري عموم المديرية ومديري الإدارات التعليمية ومديري إدارات شئون الطلاب والإحصاء والتدريب بالمديرية وموجهي عموم المواد الدراسية.



وأكدت وكيل الوزارة على أن الدراسة مستمرة وأن امتحانات الفصل الدراسي الأول في مواعيدهاطبقا للخطة الزمنية حيث طالبت وكيل الوزارة بالاستعدادلعقد الامتحانات والانتهاء من وضع الأسئلة وجداول الامتحان مع مراعاة الإجازات الرسمية واجازات الأخوة المسيحيين وأن تكون بالتناوب منعا للتكدس.



وطالبت وكيل الوزارة، من مديرى الإدارات بتحديد الفراغات بالمدارس بجميع المراحل لاستغلالها في مرحلة رياض الأطفال والفصول الذكية، في ضوء مناقشتها للقرار الوزاري رقم 193 المنظم للمجموعات الدراسية والضوابط المنظمة للصرف.



وشددت وكيل الوزارة، على ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد واستمرار عملية التطهير والتعقيم والالتزام بارتداء الكمامة

وأشادت وكيل الوزارة بالجهد الذي تبذله إدارة الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية والانتهاء من الإحصاء الاستقرار حيث تم تكريم الأستاذة راويه حسن مدير إدارة الاحصاء كما تم تكريم رؤساء اقسام الاحصاء بالادارات التعليمية لحصولهم على المركز الثاني على مستوىالجمهورية.



كما استعرضت غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب خطة المديرية لتدريب وتمكين معلمي المواد الأساسية من الصف الرابع الإبتدائى وحتى الثالث الإعدادي لاكتساب مهارات جديدة في ضوء رؤية مصر 2030 والتي تنتهي 25 ديسمبر الجاري ويبلغ عدد المستهدفين 8464 معلما في كافة التخصصات.



كما استعرضت لبنى عويس مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات مقترحات الجداول الامتحانية والتي يتم عقدها وفق الخطة الزمنية للوزارة.

